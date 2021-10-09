К. Курашёв — о сыне Филиппе: он любит Россию, с детства все кумиры были русские игроки

Главный тренер «Омских Крыльев» Константин Курашёв рассказал о назначении в омский клуб, дебюте сына – форварда «Чикаго Блэкхоукс» Филиппа Курашёва – в НХЛ и его игре со сборной России.

«Правда ли, что назначение в Омске решалось в дни матча Швейцария – Россия, когда удачно играл Филипп? Честно говоря, точно не помню. Не думаю, что это как-то затягивалось или держалось долгое время в секрете. Мы достаточно быстро договорились. Никто никакого секрета из этого не делал, клуб также не давал каких-то указаний, мол не надо раньше времени эту информацию распространять. Мы договорились, пожали руки, и, по-моему, через несколько дней уже всё пошло.

Лично не приезжал, мы общались по видеосвязи всё это время. Находились с семьёй в Швейцарии, в личной встрече даже не было необходимости.



После удачного выступления Филиппа на МЧМ я вернулся в Россию и возглавил «СКА-Неву»? Я как-то не смотрел с этого ракурса, но если так красиво всё подводите, то давайте так: Филипп молодец, что мне помогает трудоустроиться. Это я сам? Он помогает, чтобы обо мне не забыли!



Сбылась ли его мечта сыграть против сборной России? Да, конечно. Много раз об этом говорили. Для него, естественно, игра с Россией — это нечто особенное. Я специально не говорю слово «против», потому что «против» никто не играет. К счастью, я не веду активную жизнь в социальных сетях — «Инстаграме» или «Твиттере». Но волей не волей какие-то неприятные комментарии всё равно проскакивают. Я не обижаюсь на людей, просто иногда они, не зная ни меня, ни Филиппа, пишут «предатели» или какие-то неприятные слова: «мажор», ещё что-то такое. Действительно так сложилось, что он играет за Швейцарию. Это здорово, что он попал в национальную сборную, мы приветствуем это.

Но он всегда был огромным поклонником всего российского. Он просто любит Россию, российский хоккей, для него с самого детства все кумиры были сплошь русские игроки. И естественно, каждый матч с Россией, на каком бы уровне это ни было — U17, U18, U20 или взрослая — это всегда особенное событие, когда он может сыграть против команды своих кумиров. То же самое сейчас, когда он находится в Чикаго. Не знаю, может, это и секрет, но Артём Анисимов, хоть и играет уже в другой команде НХЛ, живёт по-прежнему в Чикаго, и они с Филиппом вместе тренировались в межсезонье. У сына прекрасные отношения с Артёмом. Повторю: конечно, каждая игра с Россией особенная. Встретиться с кумирами, с игроками, на кого он хотел быть похожим и на чьём примере учился по видео — это всегда особенная игра.



Следил ли за матчами Филиппа в НХЛ? Конечно. Там же разница в часовых поясах, и мы все игры по швейцарскому времени в прямом эфире смотрели. У нас была подписка на НХЛ. По европейскому времени матчи начинались в час-два ночи — это ещё нормально. Мы с женой сидели-смотрели, дочка не была в Швейцарии. Вдвоём его мысленно поддерживали на дистанции. Мы в Швейцарии, бабушки-дедушки — в России, в Москве. Конечно, первая игра — это было что-то особенное. И первый гол — что-то особенное. Каждый отец мечтает увидеть, как сын проводит первую игру в НХЛ и быть при этом на стадионе, видеть эту игру вживую. Но, к сожалению, COVID внёс свои правила. Не получилось, но ничего страшного — думаю, что будет ещё возможность», – цитирует Курашёва официальный сайт ВХЛ.