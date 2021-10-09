Минское «Динамо» выиграло у «Торпедо», забросив четыре шайбы во втором периоде

Сегодня, 9 октября, в Нижнем Новгороде на арене «Нагорный» «Торпедо» принимало минское «Динамо» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (0:1, 4:1, 1:0).



На 20-й минуте форвард «Торпедо» Кенни Агостино забросил шайбу эффектным броском между ног, реализовав таким образом меньшинство. На 24-й минуте гости в равных составах сравняли счёт благодаря шайбе Дмитрия Буйницкого, а на 28-й Дмитрий Дерябин впервые в матче вывел гостей вперёд после передач Сергея Сапего и Тайлера Граоваца.



На 31-й минуте Даниэль Заар снова сделал счёт равным – ему ассистировали Михаил Орлов и Антон Шенфельд. На 38-й Денис Мосалёв забросил третью шайбу минчан, а на 39-й Кирилл Воронин увеличил преимущество с передач Романа Горбунова и Тейлора Бека. Ещё одну шайбу торпедовцы забросили на 60-й минуте: отличился Теодор Леннстрём.

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