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Минское «Динамо» выиграло у «Торпедо», забросив четыре шайбы во втором периоде

Минское «Динамо» выиграло у «Торпедо», забросив четыре шайбы во втором периоде
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Сегодня, 9 октября, в Нижнем Новгороде на арене «Нагорный» «Торпедо» принимало минское «Динамо» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (0:1, 4:1, 1:0).

На 20-й минуте форвард «Торпедо» Кенни Агостино забросил шайбу эффектным броском между ног, реализовав таким образом меньшинство. На 24-й минуте гости в равных составах сравняли счёт благодаря шайбе Дмитрия Буйницкого, а на 28-й Дмитрий Дерябин впервые в матче вывел гостей вперёд после передач Сергея Сапего и Тайлера Граоваца.

На 31-й минуте Даниэль Заар снова сделал счёт равным – ему ассистировали Михаил Орлов и Антон Шенфельд. На 38-й Денис Мосалёв забросил третью шайбу минчан, а на 39-й Кирилл Воронин увеличил преимущество с передач Романа Горбунова и Тейлора Бека. Ещё одну шайбу торпедовцы забросили на 60-й минуте: отличился Теодор Леннстрём.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Агостино (Заар) – 19:58' (5x4)   1:1 Буйницкий – 23:48' (5x5)   1:2 Дерябин (Сапего, Граовац) – 27:13' (5x5)   2:2 Заар (Орлов, Шенфельд) – 30:08' (5x5)   2:3 Мосалёв – 37:01' (5x5)   2:4 Воронин (Горбунов, Бек) – 38:37' (5x5)   3:4 Леннстрём – 59:57' (6x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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