Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» отыгрался с 0:2, но всё равно уступил «Авангарду»

«Спартак» отыгрался с 0:2, но всё равно уступил «Авангарду»
Комментарии

Сегодня, 9 октября, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» принимал московский «Спартак» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (1:0, 1:2, 3:0).

На 5-й минуте Сергей Толчинсий реализовал буллит, на 30-й Корбан Найт с передачи Толчинского и Наиля Якупова увеличил преимущество омичей, а на 32-й Иван Дроздов отыграл одну шайбу гостей. На 40-й минуте Андрей Локтионов сделал счёт равным, а его ассистентами стали Сергей Широков и Александр Хохлачёв.

На 45-й минуте Франсис Паре снова вывел «Авангард» вперёд после передачи Оливера Каски, на 51-й отличился Арсений Грицюк после ассистов Дамира Шарипзянова и Ивана Телегина, а на 56-й Владимир Брюквин забил с паса Вилле Покки и установил окончательный счёт в матче.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
Спартак
Москва
1:0 Толчинский – 04:33' (бул)   2:0 Найт (Толчинский, Якупов) – 29:17' (5x5)   2:1 Дроздов – 32:00' (5x5)   2:2 Локтионов (Широков, Хохлачёв) – 39:16' (5x5)   3:2 Паре (Каски) – 44:19' (5x5)   4:2 Грицюк (Шарипзянов, Телегин) – 50:26' (5x4)   5:2 Брюквин (Покка) – 55:10' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021