«Спартак» отыгрался с 0:2, но всё равно уступил «Авангарду»

Сегодня, 9 октября, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» принимал московский «Спартак» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (1:0, 1:2, 3:0).
На 5-й минуте Сергей Толчинсий реализовал буллит, на 30-й Корбан Найт с передачи Толчинского и Наиля Якупова увеличил преимущество омичей, а на 32-й Иван Дроздов отыграл одну шайбу гостей. На 40-й минуте Андрей Локтионов сделал счёт равным, а его ассистентами стали Сергей Широков и Александр Хохлачёв.
На 45-й минуте Франсис Паре снова вывел «Авангард» вперёд после передачи Оливера Каски, на 51-й отличился Арсений Грицюк после ассистов Дамира Шарипзянова и Ивана Телегина, а на 56-й Владимир Брюквин забил с паса Вилле Покки и установил окончательный счёт в матче.
- 9 октября 2021
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