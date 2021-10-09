Рашевский: руководство «Виннипега» одобрило продление контракта с «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал о реакции «Виннипег Джетс» на продление контракта с «Динамо».

«Хочется в первую очередь поздравить болельщиков с такой очень тяжёлой и волевой победой. На самом деле, «Северсталь» — сильная команда, которая играет в активный хоккей. Мы были к этому готовы. Где-то допустили ошибки и пропустили ненужные голы, но собрались, реализовали большинство и довели игру до победы.

Гол на день рождения? Удачно попал. Саша Петунин очень хорошо сменился, я выбежал на скорости, Тёма Волков пробил шайбу – я набежал, оторвался, добавил креатива и забил. Шайба в стиле Форсберга – мой коронный номер? Да нет, это импровизация, которая проходит раз в год.

Конечно, ощущаю на себя дополнительную ответственность. Когда ты играешь в первых двух звеньях, твой задачей является забивать голы и раздавать результативные передачи. В каждой игре я стараюсь выполнять все требования к себе.

Я поговорил с людьми, которые разбираются в хоккее, и они сказали, что нужно оставаться ещё на год дома. Необходимо окрепнуть физически и стать более стабильным игроком, поэтому я долго не думал и подписал контракт с «Динамо» ещё на один дополнительный год. Кто входил в круг этих людей? Родители принимали участие в этом вопросе, но есть ещё и хоккейные эксперты, с которыми я общаюсь и поддерживаю связь. То же руководство «Виннипега» одобрило это решение и сказало, что я правильно поступаю», – передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.