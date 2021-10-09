Фёдоров: «Куньлунь» очень хорошая команда, её нельзя недооценивать

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (1:2).
«В первые десять минут мы могли забить на два гола больше. Но, к сожалению, не сложилось. «Куньлунь Ред Стар» вернулся в игру, они динамично играли с шайбой, о чём мы знали.
Не сложилось в третьем периоде, пропустили ненужный гол, пытались вернуться в игру, не забили большинство. Благодарен ребятам, показали командную игру, но на какие-то индивидуальные моменты нужно обратить внимание и работать над ними дальше.
«Куньлунь Ред Стар» – очень хорошая, динамичная команда, её ни в коем случае нельзя недооценивать. Там играют парни, которые прошло годы и десятилетия в профессиональных лигах Европы и Северной Америки, очень хорошие китайские игроки. Мы готовим ребят к каждой игре, обращаем внимание на те моменты и стороны нашей игры, которые мы обязаны и можем контролировать», – цитирует Фёдорова официальный сайт КХЛ.
- 9 октября 2021
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