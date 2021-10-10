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Гол Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Каролину» в выставочном матче

Гол Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Каролину» в выставочном матче
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся выставочный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Каролина Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «хищников» отличились Роман Йози, Яков Тренин, Филип Форсберг и Таннер Жанно. За «ураганов» забрасывали Джордан Мартинук, Итан Бир и Стефан Ноэсен.

24-летний российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин, записавший на свой счёт заброшенную шайбу, провёл на льду 15 минут и 10 секунд, завершив встречу с показателем полезности «0».

В ночь на среду 6 октября, команды уже встречались между собой в Роли (США) – победа в том матче осталась также за хоккеистами «Нэшвилла» — 3:2 Б.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
09 октября 2021, суббота. 23:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Мартинук (Степан, Смит) – 06:50' (5x5)   1:1 Йози (Дюшейн, Казинс) – 20:32' (5x4)   2:1 Тренин – 26:04' (5x5)   3:1 Форсберг – 27:33' (5x5)   4:1 Jeannot – 52:20' (5x5)   4:2 Бир (Смит) – 53:49' (5x5)   4:3 Ноэсен (Фаст, Деанджело) – 59:03' (6x5)
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