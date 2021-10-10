Гол Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Каролину» в выставочном матче

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся выставочный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Каролина Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «хищников» отличились Роман Йози, Яков Тренин, Филип Форсберг и Таннер Жанно. За «ураганов» забрасывали Джордан Мартинук, Итан Бир и Стефан Ноэсен.

24-летний российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин, записавший на свой счёт заброшенную шайбу, провёл на льду 15 минут и 10 секунд, завершив встречу с показателем полезности «0».

В ночь на среду 6 октября, команды уже встречались между собой в Роли (США) – победа в том матче осталась также за хоккеистами «Нэшвилла» — 3:2 Б.