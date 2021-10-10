Гол и результативная передача Гурьянова не помогли «Далласу» уйти от поражения «Колорадо»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся выставочный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал на своём льду «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 4:2.
В составе «Колорадо» дублем отметился Натан Маккиннон, ещё по шайбе на счету Микко Рантанена и Джей Ти Комфера. За «Даллас» забрасывали Денис Гурьянов и Джейкоб Петерсон.
24-летний российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов, отметившийся голом, провёл на льду 15 минут и 14 секунд, записав на свой счёт и результативную передачу. Он завершил матч с показателем полезности «-1». У Валерия Ничушкина из «Колорадо» ноль очков и «+1» по полезности за 14.36 на льду.
В третьем периоде ворота «Далласа» защищал Антон Худобин, отразивший 9 бросков из 10.
- 10 октября 2021
-
05:33
-
05:17
-
04:58
-
04:46
-
04:01
-
03:23
-
03:09
-
01:37
- 9 октября 2021
-
23:20
-
23:04
-
22:45
-
22:30
-
22:00
-
21:45
-
21:31
-
21:11
-
21:00
-
20:18
-
20:15
-
20:12
-
20:08
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:33
-
19:28
-
19:22
-
19:14
-
19:02
-
18:56
-
18:20
-
18:03
-
17:47
-
17:37
-
17:25