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Гол и результативная передача Гурьянова не помогли «Далласу» уйти от поражения «Колорадо»

Гол и результативная передача Гурьянова не помогли «Далласу» уйти от поражения «Колорадо»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся выставочный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал на своём льду «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 4:2.

В составе «Колорадо» дублем отметился Натан Маккиннон, ещё по шайбе на счету Микко Рантанена и Джей Ти Комфера. За «Даллас» забрасывали Денис Гурьянов и Джейкоб Петерсон.

24-летний российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов, отметившийся голом, провёл на льду 15 минут и 14 секунд, записав на свой счёт и результативную передачу. Он завершил матч с показателем полезности «-1». У Валерия Ничушкина из «Колорадо» ноль очков и «+1» по полезности за 14.36 на льду.

В третьем периоде ворота «Далласа» защищал Антон Худобин, отразивший 9 бросков из 10.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
10 октября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Маккиннон (Бураковски) – 03:45' (5x5)   1:1 Гурьянов (Сегин, Tufte) – 26:18' (5x4)   2:1 Рантанен (Бураковски, Жирар) – 28:49' (5x4)   3:1 Маккиннон (Рантанен, Ландеског) – 46:11' (5x5)   3:2 Peterson (Гурьянов, Сегин) – 51:14' (5x4)   4:2 Комфер (Кадри) – 58:52' (en)
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