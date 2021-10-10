Гол и результативная передача Гурьянова не помогли «Далласу» уйти от поражения «Колорадо»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся выставочный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал на своём льду «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 4:2.



В составе «Колорадо» дублем отметился Натан Маккиннон, ещё по шайбе на счету Микко Рантанена и Джей Ти Комфера. За «Даллас» забрасывали Денис Гурьянов и Джейкоб Петерсон.

24-летний российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов, отметившийся голом, провёл на льду 15 минут и 14 секунд, записав на свой счёт и результативную передачу. Он завершил матч с показателем полезности «-1». У Валерия Ничушкина из «Колорадо» ноль очков и «+1» по полезности за 14.36 на льду.

В третьем периоде ворота «Далласа» защищал Антон Худобин, отразивший 9 бросков из 10.