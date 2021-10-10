Киллорн: Василевский сказал, он не против работы, но мы не должны позволять много бросков

Форвард клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн отметил, что в победном предсезонном матче с «Флоридой Пантерз» его команда позволила совершить сопернику слишком много бросков по воротам.
«Я сказал Андрею Василевскому: послушай, возможно, мы сегодня дали сопернику сделать слишком много бросков. В предсезонке он сказал, что не возражает против работы. Но во вторник такого быть не должно», – цитирует Киллорна журналист Эдуардо Энсина.
Встреча «Тампы» и «Флориды» завершилась победой «молний» со счётом 4:2. В составе «Лайтнинг» дублем отметился Патрик Марун, ещё по шайбе на счету Алекса Киллорна и Брейдена Пойнта. За «Флориду» забрасывали Кевин Коннотон и Сэм Райнхарт. Российский страж ворот «Тампы» Андрей Василевский совершил 45 сейвов после 47 бросков.
«Тампа» проведёт первый матч сезона дома с «Питтсбург Пингвинз» 13 октября.
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