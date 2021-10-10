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Пашков — о сборной России перед ОИ-2022: непонятный разброд. Почему мы взяли курс на 90-е?

Пашков — о сборной России перед ОИ-2022: непонятный разброд. Почему мы взяли курс на 90-е?
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Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о ситуации вокруг сборной России перед Олимпийскими играми-2022 в Пекине.

«Чем больше времени проходит после экспертного совета ФХР, тем больше вопросов возникает. Главный: почему мы взяли курс на девяностые годы, когда было несколько центров силы и каждый воевал с каждым? Мне непонятно, почему за полгода до Олимпиады вдруг пошёл этот разброд. Насколько слышал, одни лоббировали в сборную кандидатуру Знарка, вторые — Фёдорова, третьи — Хартли. В конце концов, чтобы каждый не проиграл свою партию, выбрали Жамнова.

Жамнов — уважаемый в нашем хоккее человек, но абсолютный дебютант в профессии, который может состояться только при большой работе и идеально сбалансированном тренерском штабе. Хорошо, что сейчас перед Алексеем чистый лист, но ведь его нужно правильно заполнить. Проявить волю, выбрать в штаб не друзей, а опытных профессионалов.

За кого на экспертном совете проголосовал бы я? Однозначно — за Знарка. Да, последние два сезона в «Спартаке» получились спорными — и у Знарка, и, кстати, у Жамнова, на то были свои причины. Но по сумме всех качеств — лидерских, тренерских, личностных — Знарок с его победным опытом Олимпиады-2018 и негативным опытом Кубка мира-2016 сильнее всех конкурентов. Для меня это очевидно», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

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