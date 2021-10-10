Светлаков — о возвращении на лёд: тренироваться уже надоело. Соскучился по матчам

Форвард ЦСКА Андрей Светлаков подвёл итоги матча с «Куньлунь Ред Стар» (2:1) и оценил свою игру после возвращения.
«Где-то не забили, не получилось этого сделать, где-то нам сегодня не повезло. Такая игра была плотная. Проведём работу над ошибками и будем готовиться к следующему матчу.
Как оцениваю свою игру после возвращения? Всегда есть к чему стремиться. Да, первый матч, давно не играл — эмоции, соскучился по этому. Тренироваться уже надоело. Надеюсь, буду дальше прибавлять от матча к матчу и приносить пользу команде. Ассистентский балл на 4-й минуте матча? Наверное, впервые смог так быстро заработать очки после возвращения на лёд. Удачно получилось.
Как подходим к матчу со «Спартаком»? Дерби — это всегда накал эмоций, борьба, поэтому готовимся, у нас всё по плану — тренировки, разборы и подготовка к сопернику», — цитирует Светлакова официальный сайт ЦСКА.
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