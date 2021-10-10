Хоккеист «Донбасса», подвергшийся расизму в матче УХЛ, покинул команду

Хоккейный клуб «Донбасс» расторг контракт с защитником Джейленом Смереком, сообщается на официальном сайте команды.
Донецкий клуб и 24-летний американец расторгли действующее соглашение по обоюдному согласию сторон.
Смерек заключил соглашение с «Донбассом» в конце июля и уже в начале августа прибыл в расположение клуба. Вместе с донецким клубом защитник принял участие в предсезонном Мемориале Павла Забойника, а также в Открытом кубке Донбасса, в составе команды одержав победы в двух предсезонных турнирах.
В чемпионате Украины защитник провёл пять матчей, заработав 4 (1+3) очка. В хоккейной Лиге чемпионов американец принял участие в пяти встречах, набрав 2 (0+2) очка.
Напомним, в матче 4-го тура УХЛ между «Кременчуком» и «Донбассом» на 36-й минуте встречи украинский форвард хозяев Андрей Денискин изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Данный жест был обращён к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, который защищал цвета донецкого клуба.
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