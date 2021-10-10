Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккеист «Донбасса», подвергшийся расизму в матче УХЛ, покинул команду

Хоккеист «Донбасса», подвергшийся расизму в матче УХЛ, покинул команду
Комментарии

Хоккейный клуб «Донбасс» расторг контракт с защитником Джейленом Смереком, сообщается на официальном сайте команды.

Донецкий клуб и 24-летний американец расторгли действующее соглашение по обоюдному согласию сторон.

Смерек заключил соглашение с «Донбассом» в конце июля и уже в начале августа прибыл в расположение клуба. Вместе с донецким клубом защитник принял участие в предсезонном Мемориале Павла Забойника, а также в Открытом кубке Донбасса, в составе команды одержав победы в двух предсезонных турнирах.

В чемпионате Украины защитник провёл пять матчей, заработав 4 (1+3) очка. В хоккейной Лиге чемпионов американец принял участие в пяти встречах, набрав 2 (0+2) очка.

Напомним, в матче 4-го тура УХЛ между «Кременчуком» и «Донбассом» на 36-й минуте встречи украинский форвард хозяев Андрей Денискин изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Данный жест был обращён к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, который защищал цвета донецкого клуба.

Новость по теме
Украинский хоккеист поиздевался над темнокожим американцем, почистив невидимый банан
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021