Квартальнов — о 6:3 с «Барысом»: довольны победой. Голы в большинстве дадут уверенность

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Барысом» (6:3) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Сегодня у нас в Татарстане случилась трагедия – потерпел крушение самолёт, погибли люди. Хочу от лица команды и руководства выразить соболезнования семьям, родным и близким. Такое горе, очень печальное событие для нас.
Что касается игры, то мы, конечно, довольны победой. Шесть голов, забросили хорошие шайбы в большинстве, хотя «Барыс» доставил нам проблем. Но мы забили быстрые голы и довели матч до победы, спокойно доиграли третий период.
Состояние Кирилла Панюкова? Это правильно, что Кирилл выходит в большинстве, он неплохо играет и сегодня гол забил с левой стороны. Он здорово играет под воротами, может подправить, у него есть голевое чутьё. Кирилл долго болел, был травмирован и только набирает форму, думаю, будет играть ещё сильнее. У него ещё всё впереди.
Согласен, когда быстро забиваешь голы и пропускаешь, это, конечно, эмоции. Хотелось бы не пропускать, здорово, что мы потом забросили хорошие шайбы и довели до победы.
Команда реализовала три большинства, это придаст уверенности команде в будущем матче? Любой гол придаёт уверенности – и в равных составах, и в большинстве. Нам тяжело даётся реализация в этом сезоне, но сегодня голы были интересные, мы могли и больше забить. Здорово, что реализовали сегодня, это точно придаст уверенности», — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.
- 10 октября 2021
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