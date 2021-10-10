Лямся — о проблемах «Салавата» в большинстве: ребята играют хорошо, просто не могут забить

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся после матча со СКА (0:5) рассказал о проблемах команды.
«Тренерский штаб «Салавата» старается очень много времени уделять игре в большинстве, но уже пять матчей мы не можем разыграть лишнего. Виктор Козлов очень важен для нашей команды, он отвечает за игру в большинстве. Каждый раз у нас есть шансы забить, но мы не можем этого сделать. Нам нужно проявить терпение и найти новый способ помочь нашим парням. Сегодня мы использовали новые наработки с Мухамадуллиным, но пока шайба не идёт в ворота.
Сегодня у нас не было Кадейкина, Тихонова, Амирова. Все они играют в большинстве. Повторюсь, у нас были шансы, ребята сыграли хорошо, просто не смогли забить. Когда ребята вернутся, мы сможем распределить между ними игровое время и постараемся вновь реализовывать большинство», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 10 октября 2021
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