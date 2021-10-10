Михайлис: два периода «Ак Барс» владел инициативой, очень плохое начало от «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:6).
«Очень плохое начало было с нашей стороны сегодня. Ненужные удаления подломали, и игра в меньшинстве очень слабая была. Два периода команда «Ак Барс» полностью владела инициативой, и это чувствовалось. Возможно, мы в предыдущих играх отдали очень много эмоций, наверное, сегодня нам этого огня и страсти не хватило. В третьем периоде сыграли более-менее нормально.
Почему Бояркин не вышел на площадку раньше, а только после второго периода? Такое решение принял я. Сначала хотел раньше его выпустить, но подумал, пусть Йони Ортио доиграет полностью период, и в третьем с начала выйдет Бояркин», — цитирует Михайлиса пресс-служба клуба.
- 10 октября 2021
-
19:45
-
19:36
-
19:30
-
19:18
-
19:07
-
19:00
-
18:42
-
18:37
-
18:33
-
18:27
-
18:08
-
18:00
-
17:49
-
17:43
-
17:31
-
17:16
-
17:07
-
17:00
-
16:41
-
16:31
-
16:15
-
16:01
-
15:31
-
15:11
-
14:37
-
14:15
-
13:53
-
13:24
-
13:11
-
12:42
-
12:08
-
11:45
-
11:30
-
11:07
-
11:00