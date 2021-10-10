Михайлис: два периода «Ак Барс» владел инициативой, очень плохое начало от «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:6).



«Очень плохое начало было с нашей стороны сегодня. Ненужные удаления подломали, и игра в меньшинстве очень слабая была. Два периода команда «Ак Барс» полностью владела инициативой, и это чувствовалось. Возможно, мы в предыдущих играх отдали очень много эмоций, наверное, сегодня нам этого огня и страсти не хватило. В третьем периоде сыграли более-менее нормально.



Почему Бояркин не вышел на площадку раньше, а только после второго периода? Такое решение принял я. Сначала хотел раньше его выпустить, но подумал, пусть Йони Ортио доиграет полностью период, и в третьем с начала выйдет Бояркин», — цитирует Михайлиса пресс-служба клуба.