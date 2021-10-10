Цицюра: перед матчем с «Салаватом» ко мне подошли и сказали, что нужно будет сыграть

Нападающий СКА Владислав Цицюра подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (5:0), в котором он оформил дубль.
«Сегодня вышли командой. Неплохо выглядели в первом периоде, второй период скомканный всегда получается из-за дальних скамеек. В третьем игра уже на результат началась. Хорошо, что удалось забить и оставить ворота в неприкосновенности. Конечно, огромный вклад внёс Ларс Юханссон, который в трудные моменты на оставлял в игре, и это давало нам уверенность в себе. Хорошо получилось впереди и сзади неплохо. Результат игры закономерен.
У нас 13-й нападающий частенько выходит играть и проводит достаточное количество времени. Даже зная, что переодеваюсь 13-м, готовился. Дело случая. Как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло». Михаил [Воробьёв] приболел, остался вне заявки. Ко мне подошли перед игрой. Сказали, что нужно будет сыграть. Я особо не перенастраивался, был готов до этого. Вышел — и по накатанной всё пошло», — передаёт слова Цицюры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 10 октября 2021
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