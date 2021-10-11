«Наконец-то дети верят, что я играл в НХЛ». Обладателя «Колдера» — 2004 добавили в NHL 22

Бывший канадский вратарь Эндрю Рэйкрофт, получивший в 2004 году награду лучшему новичку сезона – «Колдер Трофи», опубликовал забавное сообщение в социальных сетях о появлении своей карточки в видеоигре NHL 2022.

«Наконец-то дети верят, что я играл в НХЛ», — гласит пост Рэйкрофта в «Твиттере».

Рэйкрофт был задрафтован в 1998 году в пятом раунде под общим 135-м номером. В 2000 году он дебютировал в НХЛ в составе «Бостон Брюинз», за который выступал до 2006 года. В дальнейшем до 2012 года Эндрю выступал за «Торонто Мэйпл Лифс», «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс» и «Даллас Старз». Всего в НХЛ на его счету 280 матчей, в которых он в среднем пропускал 2,89 шайбы за игру при коэффициенте надёжности 90%.