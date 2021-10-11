Физиотерапевт – о травме Овечкина: в таких случаях иногда страдают крестообразные связки

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, специалист по физической реабилитации Алексей Жаров поделился мнением о травме форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Ранняя осень в НХЛ – самое травмоопасное время. Особенно в нынешних условиях пандемии, когда последние два сезона НХЛ были скомканными и прошли в рекордно сжатые сроки. В итоге нагрузки на игроков оказались максимальными, затем наступил короткий отпуск. На выходе из него, насколько слышал, посыпались и многие возрастные канадцы с американцами – например, Сидни Кросби. Всё логично.
Овечкин? Внимательно изучил эпизод из выставочного матча с «Филадельфией», честно скажу, мне он не понравился, есть беспокойство. Александр столкнулся с соперником на торможении, тот не знал, или принимать силовой приём, или от него уходить. Такие переходные ситуации всегда очень сложные в оценке – и часто приводят к травмам.
Почему? Когда игроки не полностью готовы к контакту друг с другом, удар обычно приходится на колени. В моей практике было много случаев, когда в таком контакте страдали крестообразные связки колена, передние или задние.
Но я очень надеюсь, что в данном моменте и Александр, и все российские болельщики отделались легким испугом. Реакция «Вашингтона» пока сдержанная, официальный вердикт – травма нижней части тела, вернётся со дня на день. Верю, так и будет.
Прогноз? Трудно сделать его через океан. Я несколько лет работал с Александром – и в «Динамо», и в сборной, знаю его сверхпрофессионализм, внимательное отношение к врачам, физиотерапевтам, массажистам. Думаю, специалисты «Вашингтона» всё поправят.
Кстати, нынешняя ситуация напомнила мне «золотой» Минск-2014. Тогда перед решающими матчами чемпионата мира Овечкин также выбыл из строя, но сборная заказала ему в Германии специальный наколенник – и Александр на решающие матчи смог вернуться в строй и повести за собой команду. Надеюсь, на повторение той истории и перед Пекином», – цитирует Жарова Russia-Hockey.
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