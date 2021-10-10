Лавиолетт: Овечкин выбыл не на долгий срок. Возможно, он вернётся к первой игре сезона

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт сообщил, сможет ли капитан клуба Александр Овечкин принять участие в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги.
«Это возможно, но я не уверен. Как я уже сказал, он выбыл не на долгий срок.
Мы будем наблюдать за его состоянием, как он будет восстанавливаться в течение следующих нескольких дней, – приводит слова Лавиолетта в «Твиттере» журналист Том Гулитти.
Напомним, Овечкин получил повреждение нижней части тела в предсезонном матче с «Филадельфией Флайерз» (5:3), досрочно покинув лёд.
Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Сиэтл Кракен» — с «Вегас Голден Найтс». «Вашингтон» первую игру проведёт 14 октября дома с «Нью-Йорк Рейнджерс».
- 10 октября 2021
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