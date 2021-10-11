«Трактор» заменил Гарипова на 4-й минуте матча с «Адмиралом» после двух пропущенных шайб

Сегодня, 11 октября, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» «Адмирал» принимает челябинский «Трактор» и к шестой минуте выигрывает со счётом 2:0. На 4-й минуте челябинцы заменили голкипера Эмиля Гарипова, вместо него вышел Роман Вилл.

После замены тренерский штаб «Трактора» взял видеопросмотр на помеху вратарю, однако он не был удовлетворён – шайбу засчитали, а челябинцы получили две минуты штрафа за задержку игры.



Напомним, «Трактор» провёл 16 матчей в текущем сезоне и сейчас занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 26 очков. Челябинцы отстают от «Металлурга» на два очка и имеют на один сыгранный матч больше.

«Адмирал» же замыкает таблицу Востока с 10 очками после 14 игр и уступает «Куньлуню» по дополнительным показателям, но имеет матч в запасе.