Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» заменил Гарипова на 4-й минуте матча с «Адмиралом» после двух пропущенных шайб

«Трактор» заменил Гарипова на 4-й минуте матча с «Адмиралом» после двух пропущенных шайб
Комментарии

Сегодня, 11 октября, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» «Адмирал» принимает челябинский «Трактор» и к шестой минуте выигрывает со счётом 2:0. На 4-й минуте челябинцы заменили голкипера Эмиля Гарипова, вместо него вышел Роман Вилл.

После замены тренерский штаб «Трактора» взял видеопросмотр на помеху вратарю, однако он не был удовлетворён – шайбу засчитали, а челябинцы получили две минуты штрафа за задержку игры.

Напомним, «Трактор» провёл 16 матчей в текущем сезоне и сейчас занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 26 очков. Челябинцы отстают от «Металлурга» на два очка и имеют на один сыгранный матч больше.

«Адмирал» же замыкает таблицу Востока с 10 очками после 14 игр и уступает «Куньлуню» по дополнительным показателям, но имеет матч в запасе.

Новость по теме
Разгневанный голкипер «Трактора» Гарипов после победы чуть не сломал клюшку о ворота
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021