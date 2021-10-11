Судьи не увидели гол «Трактора» и продолжили игру. Шайбу засчитали после видеопросмотра

Сегодня, 11 октября, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» «Адмирал» принимает челябинский «Трактор» и после второго периода выигрывает со счётом 3:1. На 28-й минуте Виталий Абрамов забросил шайбу «Трактора» при счёте 0:2, однако судьи не увидели её с игры и засчитали после видеопросмотра.

После броска Виталия Абрамова шайба влетела в ворота и отскочила обратно на площадку, а судьи продолжили игру. Решение о голе было принято после видеопросмотра.

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Напомним, «Трактор» провёл 16 матчей в текущем сезоне и сейчас занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 26 очков. Челябинцы отстают от «Металлурга» на два очка и имеют на один сыгранный матч больше. «Адмирал» же замыкает таблицу Востока с 10 очками после 14 игр и уступает «Куньлуню» по дополнительным показателям, но имеет матч в запасе.