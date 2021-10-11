«Трактор» отыгрался с 1:3 за 5 минут до конца 3-го периода с «Адмиралом» и одержал победу

Сегодня, 11 октября, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» «Адмирал» принимал челябинский «Трактор» и уступил после серии буллитов со счётом 3:4 (2:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1).



На 2-й минуте Александр Шевченко вывел хозяев вперёд после передачи Владислава Ушенина, на 4-й минуте Дмитрий Лугин увеличил преимущество «Адмирала», а его ассистентами стали Максим Матушкин и Артём Гареев. На 28-й минуте Виталий Абрамов отыграл одну шайбу «Трактора»: после его броска шайба влетела в ворота и отскочила обратно на площадку, а судьи продолжили игру. Решение о голе было принято после видеопросмотра. Ассистенты шайбы: Илья Карпухин и Владимир Ткачёв.



На 35-й минуте Лугин оформил дубль и восстановил преимущество хозяев в две шайбы – ему помогли отличиться Андрей Обидин и Артём Гареев, а на 56-й «Трактор» снова сократил отставание в счёте благодаря голу Альберта Яруллина с передач Вячеслава Основина и Алексея Бывальцева. Менее чем за минуту до конца третьего периода челябинцы сравняли счёт: Лукаш Седлак забил с передач Томаша Гика и Ника Бэйлена.

В серии буллитов у хозяев отличился Владислав Ушенин, у гостей забили Виталий Абрамов и Теэму Пулккинен.