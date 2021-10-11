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«Трактор» отыгрался с 1:3 за 5 минут до конца 3-го периода с «Адмиралом» и одержал победу

«Трактор» отыгрался с 1:3 за 5 минут до конца 3-го периода с «Адмиралом» и одержал победу
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Сегодня, 11 октября, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» «Адмирал» принимал челябинский «Трактор» и уступил после серии буллитов со счётом 3:4 (2:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1).

На 2-й минуте Александр Шевченко вывел хозяев вперёд после передачи Владислава Ушенина, на 4-й минуте Дмитрий Лугин увеличил преимущество «Адмирала», а его ассистентами стали Максим Матушкин и Артём Гареев. На 28-й минуте Виталий Абрамов отыграл одну шайбу «Трактора»: после его броска шайба влетела в ворота и отскочила обратно на площадку, а судьи продолжили игру. Решение о голе было принято после видеопросмотра. Ассистенты шайбы: Илья Карпухин и Владимир Ткачёв.

На 35-й минуте Лугин оформил дубль и восстановил преимущество хозяев в две шайбы – ему помогли отличиться Андрей Обидин и Артём Гареев, а на 56-й «Трактор» снова сократил отставание в счёте благодаря голу Альберта Яруллина с передач Вячеслава Основина и Алексея Бывальцева. Менее чем за минуту до конца третьего периода челябинцы сравняли счёт: Лукаш Седлак забил с передач Томаша Гика и Ника Бэйлена.

В серии буллитов у хозяев отличился Владислав Ушенин, у гостей забили Виталий Абрамов и Теэму Пулккинен.

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Судьи не увидели гол «Трактора» и продолжили игру. Шайбу засчитали после видеопросмотра
КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2021, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Шевченко (Ушенин Владислав) – 01:37' (5x5)   2:0 Лугин (Матушкин, Гареев) – 03:43' (5x5)   2:1 Абрамов (Карпухин, Ткачёв) – 27:19' (5x5)   3:1 Лугин (Обидин, Гареев) – 34:31' (5x5)   3:2 Яруллин (Основин, Бывальцев) – 55:43' (5x4)   3:3 Седлак (Гика, Бэйлен) – 59:05' (6x5)   3:4 Пулккинен – 65:00' (ПБ)
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