«Витязь» сообщил о подписании контрактов с двумя хоккеистами

Подмосковный «Витязь» объявил о переходе двух игроков.



Как сообщает официальный сайт клуба, состав пополнили голкипер Иван Кульбаков и нападающий Ильдар Шиксатдаров.



25-летний вратарь начало нынешнего сезона провёл в минском «Динамо». В прошлом чемпионате выступал за ХК «Сочи», проведя 12 матчей и выиграв в двух из них.



«Рад оказаться в подмосковном клубе и реализовать представившийся шанс. Многих ребят знаю. Хорошо знаком с Германом Нестеровым, он выступал в ХК «Гомель». С вратарями Ильёй Ежовым и Антоном Тодыковым играли друг против друга, общались. Хорошо, когда есть здоровая конкуренция», — заявил Кульбаков.



Шиксатдаров в начале сезона выступал за «Северсталь», проведя четыре встречи и не отметившись результативными действиями. Ранее 27-летний форвард выступал за «Нефтехимик».



«Новый шанс для меня и возможность доказать самому себе, что на меня можно рассчитывать в системе КХЛ. Очень интенсивная первая тренировка под руководством Юрия Ивановича Бабенко. Меня поставили в тройке с молодым Иваном Зинченко и Ильёй Аркаловым, он играл в «Спартаке», на год старше меня, мы пересекались раньше, вместе выступали в «Нефтехимике», — сообщил Шиксатдаров.