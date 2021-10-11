«Витязь» сообщил о подписании контрактов с двумя хоккеистами

Подмосковный «Витязь» объявил о переходе двух игроков.
Как сообщает официальный сайт клуба, состав пополнили голкипер Иван Кульбаков и нападающий Ильдар Шиксатдаров.
25-летний вратарь начало нынешнего сезона провёл в минском «Динамо». В прошлом чемпионате выступал за ХК «Сочи», проведя 12 матчей и выиграв в двух из них.
«Рад оказаться в подмосковном клубе и реализовать представившийся шанс. Многих ребят знаю. Хорошо знаком с Германом Нестеровым, он выступал в ХК «Гомель». С вратарями Ильёй Ежовым и Антоном Тодыковым играли друг против друга, общались. Хорошо, когда есть здоровая конкуренция», — заявил Кульбаков.
Шиксатдаров в начале сезона выступал за «Северсталь», проведя четыре встречи и не отметившись результативными действиями. Ранее 27-летний форвард выступал за «Нефтехимик».
«Новый шанс для меня и возможность доказать самому себе, что на меня можно рассчитывать в системе КХЛ. Очень интенсивная первая тренировка под руководством Юрия Ивановича Бабенко. Меня поставили в тройке с молодым Иваном Зинченко и Ильёй Аркаловым, он играл в «Спартаке», на год старше меня, мы пересекались раньше, вместе выступали в «Нефтехимике», — сообщил Шиксатдаров.
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