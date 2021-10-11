Критика методов Хартли — глупость, в СКА деградирует русский вратарь. Что происходит в КХЛ

Традиционно по понедельникам представляем свой взгляд на некоторые события прошедшей недели в российском хоккее.

Проблемы «Авангарда» связывают с жёсткостью методов Хартли. Но это глупость

Кризис «Авангарда» на старте сезона — одна из самых популярных тем для обсуждения в КХЛ. Оно и понятно, действующий чемпион валится и барражирует на границе зоны плей-офф — это хороший инфоповод. А ещё — прекрасная причина в очередной раз наехать на Боба Хартли для многочисленных хейтеров канадского специалиста. Сейчас модно говорить, что главная проблема «Авангарда» в том, что игроки попросту устали от требовательного и жёсткого наставника. Мол, Хартли невозможно долго терпеть.



Забавно, но что-то подобное я уже слышал в прошлом сезоне — он закончился триумфом «ястребов». Сейчас как будто этот тезис ближе к истине (результат же налицо!), однако и здесь нестыковка: лучшие в «Авангарде» сейчас те, кто «терпит» Хартли как минимум второй сезон (Толчинский, Найт, Каски), а худшие — новички, которые ещё никак не могли устать от «методов ГУЛАГА».

Искать корень всех бед «Авангарда» в канадском тренере, который дважды за три года вывел «ястребов» в финал Кубка Гагарина — глупо. Стабильности, опыта и системности Хартли не занимать, и наивно предполагать, что на четвёртый год работы в омском клубе он вдруг изменился в худшую сторону или стал настолько невыносимым, что его начали, условно, «сливать» собственные подопечные. Причины кризиса «Авангарда», очевидно, в другом: не лучшая селекционная работа летом, просевшая в начале сезона физика, большое количество грубых индивидуальных ошибок хоккеистов на старте чемпионата. Методы Хартли, которые не изменились, здесь совершенно ни при чём. И больше того — кажется, что только они и способны вытащить эту команду из ямы.

Лучшими командами этой регулярки рулят бывшие коллеги по СКА. В Петербурге не знали, как их правильно использовать

Три лидера КХЛ прямо сейчас — «Магнитка», «Трактор» и московское «Динамо». Эти клубы возглавляют Илья Воробьёв, Анвар Гатиятулин и Алексей Кудашов соответственно, и наверняка вы не забыли, что все трое ещё недавно входили в тренерский штаб петербуржского СКА. А именно — в сезоне-2018/2019.



Тогда армейцы, уволившие Олега Знарка, решили сделать ставку на триумвират сильных российских специалистов, рассудив, что одна опытная голова во главе клуба хорошо, а три — лучше. Но оказалось, скорее, в соответствии с другой пословицей: три медведя не ужились в одной берлоге. Кудашов достаточно быстро «подсидел» Воробьёва, а спокойный Гатиятулин добровольно ушёл на третий план, закопав свой потенциал самостоятельного тренера.

Фото: Федосеев Сергей, photo.khl.ru

Ничего хорошего для СКА и сборной России та скупка тренеров оптом не принесла. И Воробьёв, и Кудашов, и Гатиятулин ничего не добились в Петербурге и не продержались там больше двух лет. И знаете, почему это произошло? Не только из-за того, что три наставника не сработались вместе, но ещё и потому, что никто из них не был по-настоящему главным: власть Романа Ротенберга уже три года назад была безграничной.



Из-за этой странной иерархии СКА упустил сразу трёх тренеров, не сумев раскрыть потенциал ни одного из них! А всего-то надо было — собрать команду под Воробьёва/Кудашова/Гатиятулина и оказать специалистам доверие. В нынешнем сезоне все трое на комфортных местах, на них никто не давит сверху, под них выстроена система комплектования, и мы видим результат, пусть пока и промежуточный.



Ну а в СКА сейчас работает ещё более мягкий, чем трое предшественников, Валерий Брагин, при котором Ротенберг дошёл до того, что стал рулить армейцами прямо с тренерской скамейки. Приведёт ли это СКА к чему-то хорошему? Вопрос, как кажется, риторический.

Что случилось с Самоновым? Основной вратарь России на ЧМ совсем скис в СКА

Ещё одна проблема СКА, помимо безграничной власти главы штаба, — непреодолимая тяга к раздуванию состава. Хотя эта проблема, наверное, и вытекает из первой.



Так вот: в СКА очень много хоккеистов. Воспитанники собственной системы + купленная уже раскрывшаяся молодёжь из других клубов + опытные российские хоккеисты + легионеры. Иностранцы, кстати, вроде как и не должны быть нужны клубу, который делает ставку на развитие российских игроков в интересах сборной. Однако в СКА сразу 6 легионеров (а в прошлом сезоне было 7), и все на ключевых ролях. Для сравнения: в московском «Динамо» и «Ак Барсе» только по 3 легионера.



Одним из тех, кому мешает сильный легионер на позиции, в СКА является Александр Самонов. Российский вратарь ещё в прошлом сезоне был основным в сборной России на этапах Евротура, в таком же статусе поехал на чемпионат мира, где выглядел едва ли не лучшим в национальной команде и только в четвертьфинале уступил место прилетевшему на помощь Сергею Бобровскому.

Ну а сейчас Самонов в ужасной форме. Вряд ли, конечно, в этом виноват Ларс Юханссон, но конкуренция со шведом явно не идёт Александру на пользу. Хотя с Хелльбергом Александр вполне себе уживался. Вероятно, просто Юханссон — вратарь посильнее, и на его фоне Самонов совсем не тянет: только одна победа в пяти матчах, дважды Александра меняли по ходу игры, у него 84,6 % отражённых бросков и 4,37 шайбы в среднем пропущенных за игру. Невероятно плохая статистика! Юханссон же, напротив, в СКА «сушит» один «сухарь» за другим, закрывая дорогу в армейскую рамку не только деградирующему Самонову, но и молодому Аскарову. Это к вопросу о выборе петербуржского клуба между легионерами и молодыми россиянами.

Легионеры «Витязя» — какой-то космос! Доиграют ли они сезон в Подольске?

Очень любопытно сейчас выглядит топ-5 главных бомбардиров КХЛ. Лидирует там Вадим Шипачёв — причём уже какой по счёту сезон. За ним — канадец Майе из «Магнитки». И нет ничего удивительного в том, что иностранец из первой команды сезона ярко себя проявляет.

Топ-5 бомбардиров КХЛ



Вадим Шипачёв («Динамо» М), 15 игр, 30 (10+20) очков

Филипп Майе («Металлург»), 15 игр, 21 (6+15) очко

(«Витязь»), 16 игр, 19 (11+8) очков

(«Витязь»), 16 игр, 18 (3+15) очков

Нико Оямяки («Витязь»), 16 игр, 17 (12+5) очков Вадим Шипачёв («Динамо» М), 15 игр, 30 (10+20) очковФилипп Майе («Металлург»), 15 игр, 21 (6+15) очко Даниэль Одетт («Витязь»), 16 игр, 19 (11+8) очков Миро Аалтонен («Витязь»), 16 игр, 18 (3+15) очковНико Оямяки («Витязь»), 16 игр, 17 (12+5) очков

А вот следующие три позиции занимают… хоккеисты «Витязя». И тоже все легионеры, но это должно волновать ФХР. Нам же интересно, что в топ-5 бомбардиров КХЛ находятся три форварда клуба, который плетётся на 19-м месте в общей таблице лиги, не попадает в зону плей-офф и проиграл последние 5 матчей.



Что же это, результат работы потолка зарплат? Отчасти, да. Тот же Миро Аалтонен при других обстоятельствах мог бы остаться в СКА, но там почистили платёжку за счёт расставания с финном, который часто попадал в ротацию и не был незаменимым. В «Витязе» же Аалтонен — безусловный лидер и главный распасовщик.



Что касается Даниэля Одетта и Нико Оямяки — то это безусловная удача менеджеров подольского клуба. Впрочем, надо отметить, что в «Витязь» сильные легионеры приезжали и до потолка зарплат. Хотя продуктивность этих двух иностранцев, конечно, поражает даже на фоне Аалтонена или, скажем, прошлогодних Теденбю с Дэнфортом. Один набирает очки в 11 матчах подряд, другой заколачивает одну шайбу за другой.



Но, несмотря на космическую игру лидеров, «Витязь» пока не впечатляет в этом сезоне. Если так продолжится и дальше, то на Одетта с Оямяки уж точно положат глаз более успешные клубы. И право первой ночи, разумеется, здесь будет у СКА.

Похоже, Сошников сдулся в ЦСКА. Никита — ещё одна жертва капризного характера?

Как же обидно, когда талантливые хоккеисты страдают из-за своего капризного характера! Пример Сергея Шумакова здесь каноничный, но есть ведь ещё и Никита Сошников — не забыли ещё про такого?



Забыть, кстати, было бы немудрено — в этом сезоне у него лишь одно очко в 9 играх, место в четвёртом звене ЦСКА, а то и в ротации. Напомню, что в прошлом сезоне Сошников стал участником резонансного обмена из «Салавата»: Никита утверждал, что в Уфе его не понимали, не ценили.

В поисках признания он ушёл в ЦСКА Никитина, где, чуть сверкнув в первых матчах, быстро потух, с треском провалил концовку регулярки и плей-офф. Но, кстати, было бы странно, если бы хоккеиста, самолюбие которого бежит впереди, реанимировали в армейском клубе, где во главе угла были дисциплина и порядок, а индивидуализм не приветствовался. Уж если Сошников с демократом Томи Лямся в Уфе не сработался…



Ладно, была надежда, что у Сергея Фёдорова Никита, наконец, заиграет. Но пока — ничего подобного. Новый тренер ЦСКА ищет место для Сошникова в составе, но очевидно, что на него не особо-то рассчитывает.



К сожалению, всё указывает на то, что Сошников — так же, как и Шумаков — сдулся. Был яркий игрок, а превратился в проблемный актив, к которому ещё попробуй найти подход. И это досадно, учитывая, что в КХЛ и так очень мало по-настоящему талантливых, креативных хоккеистов, особенно с российским паспортом.