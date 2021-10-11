Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» дома переиграл «Сочи», одержав 13-ю победу подряд в сезоне

«Металлург» дома переиграл «Сочи», одержав 13-ю победу подряд в сезоне
Комментарии

Магнитогорский «Металлург» обыграл в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

Счёт на четвёртой минуте игры открыл нападающий Андрей Чибисов, ему ассистировали Семён Кошелев и Егор Яковлев. На 38-й минуте удвоил преимущество подопечных Ильи Воробьёва форвард Николай Голдобин, в голевой атаке также поучаствовали Григорий Дронов и Максим Карпов.

На 53-й минуте одну шайбу отыграл нападающий ХК «Сочи» Богдан Якимов, ассистенты — Юрий Александров и Александр Жабреев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Заключительную шайбу на последней минуте встречи в пустые ворота отправил Чибисов, оформив дубль.

«Металлург» продлил серию из побед до 13 матчей, продолжая возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 30 очков после 16 матчей. «Сочи» замыкает таблицу Запада, имея в своём активе десять очков после 17 игр.

В следующей встрече «Металлург» встретится дома с «Ак Барсом». Матч состоится в четверг, 14 октября, начало — в 17:00 мск. «Сочи» в среду, 13 октября, в гостях сыграет с «Автомобилистом». Стартовое вбрасывание — в 17:00 мск.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2021, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Чибисов (Кошелев, Яковлев) – 03:18' (5x5)   2:0 Голдобин (Дронов, Карпов) – 37:24' (5x5)   2:1 Якимов (Александров, Жабреев) – 52:15' (5x5)   3:1 Чибисов (Карри, Кошелев) – 59:47' (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021