«Металлург» дома переиграл «Сочи», одержав 13-ю победу подряд в сезоне

Магнитогорский «Металлург» обыграл в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).



Счёт на четвёртой минуте игры открыл нападающий Андрей Чибисов, ему ассистировали Семён Кошелев и Егор Яковлев. На 38-й минуте удвоил преимущество подопечных Ильи Воробьёва форвард Николай Голдобин, в голевой атаке также поучаствовали Григорий Дронов и Максим Карпов.



На 53-й минуте одну шайбу отыграл нападающий ХК «Сочи» Богдан Якимов, ассистенты — Юрий Александров и Александр Жабреев.

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Заключительную шайбу на последней минуте встречи в пустые ворота отправил Чибисов, оформив дубль.



«Металлург» продлил серию из побед до 13 матчей, продолжая возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 30 очков после 16 матчей. «Сочи» замыкает таблицу Запада, имея в своём активе десять очков после 17 игр.



В следующей встрече «Металлург» встретится дома с «Ак Барсом». Матч состоится в четверг, 14 октября, начало — в 17:00 мск. «Сочи» в среду, 13 октября, в гостях сыграет с «Автомобилистом». Стартовое вбрасывание — в 17:00 мск.