Гуськов и Лехтеря устроили драку в матче между ЦСКА и «Спартаком»
Поделиться
В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Спартаком». После первого периода счёт 1:0 в пользу армейского клуба.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 16-й минуте встречи завязалась драка между финским нападающим «Спартака» Йори Лехтеря и форвардом ЦСКА Матвеем Гуськовым. Победу в поединке одержал представитель армейского клуба.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Счёт в матче открыл на последней минуте первого периода в большинстве форвард ЦСКА Сергей Плотников. Армейцы выиграли вбрасывание, подняли шайбу на синюю линию, откуда Нестеров мощно щёлкнул, а Плотников подправил с пятака.
Комментарии
- 11 октября 2021
-
20:26
-
20:04
-
19:53
-
19:38
-
19:32
-
19:21
-
19:17
-
18:48
-
18:30
-
18:17
-
18:01
-
17:37
-
17:23
-
17:02
-
16:51
-
16:39
-
16:27
-
16:17
-
15:52
-
15:46
-
15:30
-
15:10
-
15:00
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:06
-
12:49
-
12:14
-
11:41
-
11:12
-
10:32
-
09:47
-
09:30
-
09:20
Партнерский контент