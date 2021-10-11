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Гуськов и Лехтеря устроили драку в матче между ЦСКА и «Спартаком»

Гуськов и Лехтеря устроили драку в матче между ЦСКА и «Спартаком»
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Спартаком». После первого периода счёт 1:0 в пользу армейского клуба.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 16-й минуте встречи завязалась драка между финским нападающим «Спартака» Йори Лехтеря и форвардом ЦСКА Матвеем Гуськовым. Победу в поединке одержал представитель армейского клуба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Счёт в матче открыл на последней минуте первого периода в большинстве форвард ЦСКА Сергей Плотников. Армейцы выиграли вбрасывание, подняли шайбу на синюю линию, откуда Нестеров мощно щёлкнул, а Плотников подправил с пятака.

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