Гуськов и Лехтеря устроили драку в матче между ЦСКА и «Спартаком»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Спартаком». После первого периода счёт 1:0 в пользу армейского клуба.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 16-й минуте встречи завязалась драка между финским нападающим «Спартака» Йори Лехтеря и форвардом ЦСКА Матвеем Гуськовым. Победу в поединке одержал представитель армейского клуба.

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Счёт в матче открыл на последней минуте первого периода в большинстве форвард ЦСКА Сергей Плотников. Армейцы выиграли вбрасывание, подняли шайбу на синюю линию, откуда Нестеров мощно щёлкнул, а Плотников подправил с пятака.