Питерс: я мог бы всю ночь рассказывать, что мне хочется улучшить в игре «Автомобилиста»
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:3).
«Очень тяжёлая, равная игра. Мы первыми забили, но затем пропустили дважды достаточно быстро и затем не смогли перевернуть ход игры. Согласен, мы потеряли концентрацию после заброшенной шайбы. Буквально за минуту после этого соперник забил два гола.
«Автомобилисту» ещё многое нужно доказывать в этом сезоне, у нас огромное поле для работы. Есть многие вещи, которые я хотел бы изменить, донести до ребят. Я мог бы тут сидеть всю ночь и рассказывать, что мне хочется видеть. Конечно, мы должны становиться лучше как команда, как коллектив», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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