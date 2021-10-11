Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Питерс: я мог бы всю ночь рассказывать, что мне хочется улучшить в игре «Автомобилиста»

Питерс: я мог бы всю ночь рассказывать, что мне хочется улучшить в игре «Автомобилиста»
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:3).

«Очень тяжёлая, равная игра. Мы первыми забили, но затем пропустили дважды достаточно быстро и затем не смогли перевернуть ход игры. Согласен, мы потеряли концентрацию после заброшенной шайбы. Буквально за минуту после этого соперник забил два гола.

«Автомобилисту» ещё многое нужно доказывать в этом сезоне, у нас огромное поле для работы. Есть многие вещи, которые я хотел бы изменить, донести до ребят. Я мог бы тут сидеть всю ночь и рассказывать, что мне хочется видеть. Конечно, мы должны становиться лучше как команда, как коллектив», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021