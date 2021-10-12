Мичков оформил хет-трик за фарм-клуб СКА в матче МХЛ. На его счету 7 шайб за 4 игры

Нападающий системы СКА Матвей Мичков отличился хет-триком в матче молодёжной хоккейной лиги между «СКА-Варягами» и «Тайфуном» (3:1).



Форвард отличился на 11-й, 46-й и 55-й минутах. Всего на его счету четыре матча в нынешнем сезоне МХЛ, в которых он набрал 8 (7+1) очков при показателе полезности «+4».

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале МХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Мичков начал сезон-2021/2022 в составе главной команды СКА в Континентальной хоккейной лиге. В 10 встречах он набрал 3 (2+1) балла при показателе полезности «0».



Напомним, Мичков стал третьим в списке самых молодых авторов забитой шайбы в КХЛ, отличившись в игре с «Адмиралом» (9:2) в сентябре в возрасте 16 лет и 271 день.