Р. Ротенберг – о возвращении Гусева: пришло время идти к третьему Кубку Гагарина

Вице-президент СКА Роман Ротенберг поделился мнением о возвращении форварда Никиты Гусева в петербургский клуб



«Хотел бы поблагодарить Никиту за продуктивные переговоры. Он будет выступать под номером 97, мы этот номер никому не отдавали, верили, что Никита вернется в СКА. Вклад, который этот хоккеист внёс в развитие клуба, нельзя переоценить. Многие детишки в Санкт-Петербурге и по всей России смотрят на Гусева и играют в той же манере. А эта манера близка к нашему советскому хоккею, когда за счет игрового мышления, скорости принятия решений на льду – хоккейного IQ, достигается результат.



Нельзя не упомянуть и золото Олимпиады в Корее. После того, как Никита набрал в финале четыре очка, мы обсуждали, что это только начало. Но судьба так сложилась, что какое-то время мы работали параллельно. Сейчас мы очень рады, что снова можем двигаться вместе. Контракт подписан до конца этого сезона, но мы, конечно же, рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Время покажет, или, как говорится в хоккее: работаем по факту, по ситуации.



Для СКА возвращение Никиты – хороший позитивный знак. Наша задача всегда – выигрывать, и мы будем к этому стремиться в каждой игре. В то же время, сегодняшнее событие имеет большое значение и для развития хоккея в России. Никита своим примером будет вести за собой, а детишки, которые занимаются по программе



«Красная Машина», будут видеть его игру дома, в России, смотреть на стадионе и по телевизору – это даст серьезный толчок к развитию хоккея в стране. Всегда нужны лидеры, нужны звезды.



Мы уже хорошо знакомы и многое прошли вместе. Мы многое выиграли, также совместно прошли и через горькие поражения, но без них не бывает побед. Все строится как в жизни: поражения бывают даже важнее, но главное, чтобы в конце сезона у нас была большая победа. Мы будем стремиться к этому, чтобы порадовать болельщиков в Санкт-Петербурге, ведь уже пришло время нам снова добиться максимального результата – прийти к третьему Кубку Гагарина.



Для нас очень важно, чтобы сборная России и её успехи всегда были на первом месте. К Олимпийским Играм, которые пройдут этой зимой в Китае, мы хорошо поработаем, чтобы Никита набрал в финале даже больше очков, чем в Корее. Будем стремиться к этому. Мы максималисты, поэтому всегда стремимся к самому высокому результату. Как когда-то мне сказал Вячеслав Александрович Фетисов: «Мы не помним поражения, мы помним только победы». С этим принципом мы и пойдем вместе вперёд», – цитирует Ротенберга официальный сайт СКА.



Напомним, соглашение с хоккеистом рассчитано на один год. Игрок будет выступать под 97-м номером.



В КХЛ Гусев выступал за ЦСКА, «Амур», «Югру» и петербургский СКА. Именно из петербургского клуба хоккеист уехал в НХЛ.



В финале Олимпиады-2018 Гусев набрал четыре очка: забросил две шайбы (одну из них в меньшинстве за минуту до конца третьего периода), а также оформил ассистентский дубль.

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