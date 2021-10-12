Никита Гусев получит около 43 млн рублей по контракту со СКА

Сегодня, 12 октября, петербургский СКА объявил о подписании контракта с форвардом Никитой Гусевым до конца сезона-2021/2022. Как сообщает «Спорт-экспресс», зарплата хоккеиста составит около 43 млн рублей.



Хоккеист будет выступать в петербургском клубе под 97-м номером.

Напомним, «Торонто Мэйпл Лифс» подписал с хоккеистом пробное соглашение, но отказался предлагать нападающему полноценный контракт.



В 2019 году хоккеист уехал из СКА в НХЛ, а с текущего лета находился в статусе свободного агента. В сентябре Гусев подписал пробный контракт с «Торонто». В прошлом сезоне НХЛ он провёл 11 матчей за «Флориду Пантерз» и набрал 5 (2+3) очков, а также сыграл 20 матчей за «Нью-Джерси Дэвилз», набрав 5 (2+3) очков.