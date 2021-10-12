Никита Гусев получит около 43 млн рублей по контракту со СКА
Поделиться
Сегодня, 12 октября, петербургский СКА объявил о подписании контракта с форвардом Никитой Гусевым до конца сезона-2021/2022. Как сообщает «Спорт-экспресс», зарплата хоккеиста составит около 43 млн рублей.
Хоккеист будет выступать в петербургском клубе под 97-м номером.
Напомним, «Торонто Мэйпл Лифс» подписал с хоккеистом пробное соглашение, но отказался предлагать нападающему полноценный контракт.
В 2019 году хоккеист уехал из СКА в НХЛ, а с текущего лета находился в статусе свободного агента. В сентябре Гусев подписал пробный контракт с «Торонто». В прошлом сезоне НХЛ он провёл 11 матчей за «Флориду Пантерз» и набрал 5 (2+3) очков, а также сыграл 20 матчей за «Нью-Джерси Дэвилз», набрав 5 (2+3) очков.
Комментарии
- 12 октября 2021
-
20:46
-
20:42
-
20:37
-
20:29
-
20:19
-
20:03
-
19:58
-
19:48
-
19:43
-
19:41
-
19:31
-
19:21
-
19:17
-
19:11
-
19:05
-
19:00
-
18:39
-
18:30
-
18:25
-
18:21
-
18:13
-
17:41
-
17:25
-
17:14
-
16:52
-
16:42
-
16:27
-
16:15
-
15:40
-
15:21
-
15:11
-
14:50
-
14:44
-
14:16
-
13:58
Партнерский контент