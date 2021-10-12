Дорофеев должен дебютировать в НХЛ в матче с новым клубом лиги

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев может дебютировать в Национальной хоккейной лиге во встрече с новичком турнира «Сиэтлом Кракен», сообщает Джесси Грейнджер в «Твиттере». Встреча состоится в Лас-Вегасе завтра, 13 октября, в 5:00 мск.



Напомним, Дорофеев подписал контракт с «Вегасом» в январе этого года и играл за фарм-клуб «Голден Найтс» в АХЛ.



В прошедшем сезоне сыграл всего один матч за «Трактор» в КХЛ, а большую часть сезона в России провёл в ВХЛ в составе «Челмета», где принял участие в 36 матчах и набрал 17 (8+9) очков. В январе нападающий подписал контракт новичка с «Вегасом», а в феврале приехал в Северную Америку, задержавшись из-за проблем с визой.



В АХЛ на счету игрока 24 матча в регулярном чемпионате, где он набрал 13 очков (9+4), а также пять игр в плей-офф, где он забросил две шайбы.