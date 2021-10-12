Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Анттила: забавно, как первые периоды стали тяжёлыми для «Йокерита»

Анттила: забавно, как первые периоды стали тяжёлыми для «Йокерита»
Комментарии

Нападающий «Йокерита» Марко Анттила подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком» (3:6).

«Забавно, как первые периоды стали тяжёлыми для нас. Мы контролируем шайбу, а в итоге пропускаем сами. Нужно играть проще, действовать аккуратнее с шайбой. Мы знали, что нам предстоит сыграть достаточно матчей через день, мне самому нравится такой ритм. Нет смысла на что-то жаловаться, у нас есть всё, чтобы исправить эти ошибки», – цитирует хоккеиста официальный сайт КХЛ.

Напомним, матчем с финской командой нижнекамцы прервали пятиматчевую серию без побед, а также нанесли «Йокериту» четвёртое подряд поражение.

В следующей встрече финская команда дома сыграет с «Сибирью» 14 октября.

Новость по теме
«Нефтехимик» обыграл «Йокерит», забросив по две шайбы в каждом периоде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021