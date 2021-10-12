Анттила: забавно, как первые периоды стали тяжёлыми для «Йокерита»

Нападающий «Йокерита» Марко Анттила подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком» (3:6).



«Забавно, как первые периоды стали тяжёлыми для нас. Мы контролируем шайбу, а в итоге пропускаем сами. Нужно играть проще, действовать аккуратнее с шайбой. Мы знали, что нам предстоит сыграть достаточно матчей через день, мне самому нравится такой ритм. Нет смысла на что-то жаловаться, у нас есть всё, чтобы исправить эти ошибки», – цитирует хоккеиста официальный сайт КХЛ.



Напомним, матчем с финской командой нижнекамцы прервали пятиматчевую серию без побед, а также нанесли «Йокериту» четвёртое подряд поражение.

В следующей встрече финская команда дома сыграет с «Сибирью» 14 октября.