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Защитник «Тампы» Сергачёв завершил первый матч сезона НХЛ с полезностью «-4»

Защитник «Тампы» Сергачёв завершил первый матч сезона НХЛ с полезностью «-4»
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В первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на выезде крупно обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч завершился со счётом 6:2 в пользу команды Майка Салливана.

Матч сложился неудачным образом для российских игроков «молний». Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил три шайбы, отразив 29 бросков из 32 (три гола «пингвины» забросили в пустые ворота в концовке игры).

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 19 минут 53 секунды, за которые не нанёс ни одного броска в створ ворот. Российский форвард заработал "-1" в графе полезности.

В свою очередь защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв за 20:47 применил два силовых приема, завершив матч с полезностью «-4».

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