А. Юдин – о Гусеве: СКА усиливает перед Пекином для сборной и план «А», и план «Б»

Серебряный призёр чемпионата мира Александр Юдин поделился мнением о возвращении форварда Никиты Гусева в петербургский СКА.
«У СКА в этом сезоне очень веселая команда – молодая, звонкая, способная отыграться с 0:3 или 1:5. Не случайно, тренеры молодежной сборной у нас днюют и ночуют – именно СКА дает новичкам постоянную практику, пусть даже где-то и рискуя.
Но при всей симпатии к молодым лидерам – Марченко, Хуснутдинову, Морозову, Кирсанову, большой звезды для уверенности и стабильности им явно не хватало. Поэтому возвращение Гусева – сильный ход. Причём, если правильно понимаю, претендентов на Никиту было много – и Питер выиграл за него конкурентную борьбу.
Никите — 29 лет, отличный возраст для современного хоккея. Примерно в таком же возрасте почти десять лет назад в Санкт-Петербург приехал Илья Ковальчук – и вокруг него удалось построить две чемпионские команды. Гусев тоже очень популярен у нас в городе, уверен, что не только у хоккеистов СКА, но и у болельщиков будет подъём. Как и у всей КХЛ – звёзд у нас в Лиге все-таки маловато.
Кстати, обмен Гусева полезен еще и потому, что он на руку и сборной России. Причем для любого формата Олимпийских игр.
Если НХЛ не поедет в Пекин, то олимпийский чемпион Пхенхчхана Гусев в уже наигранной в своё время в СКА связке с Шипачёвым станет лидером сборной. Если НХЛ едет на Игры, то эта связка, может, будет не первой, но тоже очень значимой для национальной команды. Особенно учитывая эпидемию травм крайних форвардов в НХЛ – надолго сломался Михеев, есть проблемы у Овечкина, Тарасенко. Да и вообще выбор из НХЛ у нас теперь довольно скромный – по всем позициям.
Получается, обмен СКА усиливает перед Пекином для сборной и план «А», и план «Б». Надеюсь, Москва этот отметит», – цитирует Юдина Russia-Hockey.
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