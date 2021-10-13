Купер: «Пингвинз» приехали играть, а мы — смотреть, как поднимается чемпионский баннер
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подвёл итоги первой игры нового сезона НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:6).
«Они приехали сюда играть, а мы – смотреть, как наш чемпионский баннер поднимается ввысь. Мы сегодня были в основном наблюдателями, а это не то, что помогло нам стать чемпионами. Никакое преимущество в классе ничего не значит, если ты не выкладываешься на площадке на сто процентов», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
Следующий матч сезона «Лайтнинг» проведут на выезде с «Детройт Ред Уингз» 15 октября, а «Пингвинз» в этот же день сыграют в гостях с «Флоридой Пантерз».
«Тампа-Бэй» является действующим победителем Кубка Стэнли. Команда завоевала трофей дважды подряд – в 2020 и 2021 годах.
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