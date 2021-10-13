Типпетт: Макдэвид хочет, чтобы клуб сделал шаг вперёд, он знает, как много от него зависит

Тренер «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпетт поделился мнением о подготовке форварда Коннора Макдэвида к сезону.

«Мне нравится, когда игроки хотят стать лучше. Думаю, что индивидуальные показатели для него не так важны, как командные. Он хочет, чтобы команда сделала шаг вперёд. Он понимает, какова его роль, знает, как много от него зависит. Зависит от его игры, действий в качестве капитана. Это очень серьёзная нагрузка, но он хочет, чтобы команда добилась успеха. Коннор понимает, что каждый должен выполнить свою работу, внести свой вклад, как это делает он. Макдэвид уверен, что может играть в свой хоккей, но хочет, чтобы с командой всё было хорошо и уделяет этому очень много внимания.

У Коннора и Леона внушительный послужной список, когда они играют вместе. У наc пришли Хайман, Фогель и Дерек Райан. Наш состав стал глубже, и мне хочется как можно раньше увидеть, что из этого получится», – цитирует Типпетта официальный сайт НХЛ на русском языке.