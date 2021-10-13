Макдэвид: летом работал над своей игрой, пытался придумать что-то новое в атаке

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал о своей предсезонной подготовке.

«Я себя хорошо чувствую. Летом работал над своей игрой, пытался придумать что-то новое в атаке, в целом повысить уровень игры по всей площадке, чтобы лучше действовать в обороне, на вбрасываниях и так далее.

Многие команды знают о моей скорости и откатываются назад. Если я смогу бросать и забивать с дальней дистанции, тогда, возможно, соперники начнут выкатываться на меня, и я смогу снова обыгрывать их по дуге», – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что «Эдмонтон» начнёт сезон НХЛ завтра, 14 октября, домашним матчем с «Ванкувер Кэнакс». Начало встречи запланировано на 5:00 мск.