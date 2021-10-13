Баширов – о качестве льда: запланировано совещание персоналом арены. Зубарева тоже позовём

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о проблемах со льдом во время «зелёного дерби» между «Салаватом» и казанским «Ак Барсом» (2:3, Б).

«После матча хоккеисты обеих команд говорили о плохом качестве льда? Соглашусь. Приносим свои извинения командам. Тот факт, что наш капитан так эмоционально высказался об этом, говорит об искренних переживаниях команды. В той же игре со СКА были проблемы. Третий, ключевой гол в наши ворота стал следствием неудовлетворительного качества льда. Будем разбираться. На завтра запланировано совещание с техническим персоналом арены. Зубарева тоже позовём», – цитирует Баширова «Горобзор.ру».

Напомним, после матча главный тренер «Салавата» Томи Лямся также пожаловался на качество льда.