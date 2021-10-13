Быков: у Гусева будут шансы на поездку в Пекин, но он должен показать желание

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о возвращении форварда Никиты Гусева в СКА



«У каждого спортсмена своя судьба, свои причины, которые играют роль в дальнейшей карьере. Видимо, Никита предпочитает выступать у себя дома и получать от этого удовольствие. Не знаю, почему у него не сложилась или сложилась жизнь за океаном, пусть лучше он сам об этом расскажет.

Ностальгия присуща каждому спортсмену, тем более наши болельщики точно не будут разочарованы его возвращением. Конечно, дома ему будет играть комфортнее. Не знаю, захочет ли он снова пробовать свои силы в НХЛ, но от этого его жизнь точно не станет хуже.



Шансы на поездку в Пекин у него будут, но тут уже опять-таки сам Никита должен как-то раскрыть своё возвращение и показать желание. Также плюс в том, что он будет играть на виду главного тренера сборной. Мне кажется болельщики будут рады мастерству игрока, и молодые хоккеисты будут брать пример у него и учиться», – цитирует Быкова Legalbet.