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Косов: тренер по физической подготовке хорошо со мной поработал, я готов на все сто

Косов: тренер по физической подготовке хорошо со мной поработал, я готов на все сто
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Нападающий омского «Авангарда» Ярослав Косов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нур-султанским «Барысом». Встреча состоится сегодня, 13 октября, в Балашихе, и начнётся в 19:30 мск.

«Барыс» – хорошая, быстрая, мобильная команда. Мы посмотрели прошлую игру, разобрали ошибки, и думаю, сегодня будет всё хорошо.

Я хорошо поработал, тренер по физической подготовке тоже хорошо со мной поработал, я готов на все сто», – сказал Косов в интервью YouTube-каналу «Авангарда».

В текущем сезоне команды уже встречались 6 октября, и тогда сильнее оказался «Барыс» (1:0).

После 15 матчей «Авангард» с 16 очками занимает шестое место в таблице Восточной конференции.

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