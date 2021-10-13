Косов: тренер по физической подготовке хорошо со мной поработал, я готов на все сто

Нападающий омского «Авангарда» Ярослав Косов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нур-султанским «Барысом». Встреча состоится сегодня, 13 октября, в Балашихе, и начнётся в 19:30 мск.



«Барыс» – хорошая, быстрая, мобильная команда. Мы посмотрели прошлую игру, разобрали ошибки, и думаю, сегодня будет всё хорошо.



Я хорошо поработал, тренер по физической подготовке тоже хорошо со мной поработал, я готов на все сто», – сказал Косов в интервью YouTube-каналу «Авангарда».



В текущем сезоне команды уже встречались 6 октября, и тогда сильнее оказался «Барыс» (1:0).



После 15 матчей «Авангард» с 16 очками занимает шестое место в таблице Восточной конференции.