Российский форвард «Торонто» Михеев перенёс успешную операцию на руке

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев перенёс успешную операцию на большом пальце руки, передаёт слова главного тренера клуба Шелдона Кифа в «Твиттере» журналист Эрик Энгельс.
27-летний форвард «листьев» получил травму руки в выставочном матче с «Оттавой Сенаторз» (4:1). Михеев провёл на льду 5 минут и 4 секунды и отметился результативной передачей. Илья получил повреждение после неудачного падения на лёд из-за силового приёма защитника «Оттавы» Диллона Хитерингтона.
Сообщалось, что форвард может пропустить до восьми недель.
Ранее Михеев принял участие в трёх предсезонных играх, в которых отметился одной заброшенной шайбой. В прошлом сезоне на его счету 17 (7+10) очков при показателе полезности «+5» в 54 матчах регулярного чемпионата.
«Торонто» первый матч сезона НХЛ проведёт в ночь с 13 на 14 октября с «Монреаль Канадиенс». Начало — в 2:00 мск.
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