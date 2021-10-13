Серия голкипера СКА Юханссона без пропущенных шайб прервалась после гола Рашевского

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между санкт-петербургским СКА и московским «Динамо». После первого периода счёт в игре ничейный — 1:1.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 18-й минуте бело-голубые открыли счёт во встрече усилиями Дмитрия Рашевского, который прорвался по правому флангу и прострелил — шайба угодила в колено Ожиганову и влетела в сетку ворот СКА. Таким образом, прервалась серия голкипера армейцев Ларса Юханссона без пропущенных шайб. Она составила 197 минут 14 секунд.

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В настоящий момент СКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, набрав 23 очка после 16 матчей. «Динамо» — на первой строчке Запада, у бело-голубых 24 очка при аналогичном количестве игр.