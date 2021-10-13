Ю. Михайлис — об 1:4 с «Авангардом»: если б не вратарь «Барыса», счёт был бы совсем другой

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги матча с «Авангардом» (1:4).
«Скажем так, команда «Авангард» сегодня очень мощно начала и доминировала всю игру. Во втором периоде у нас были неплохие контратаки, могли забить при счёте 0:0, но не смогли переиграть Грубеца, а затем пропустили в меньшинстве. В третьем периоде, наверное, не хватило сил, потому что много времени провели в обороне.
Бояркин молодец сегодня, много нас выручал. Наверное, если б не он, счёт бы был совсем другой. Конечно, команда должна была его поддержать. Что не позволяет быть выше в таблице? Не хватает стабильности, голов.
Мы предупреждали ребят, что «Авангард» мощно добавляет после пропущенной шайбы. Но сказалась усталость, не хватило концентрации. 10 шайб пропустили в последних двух матчах? Наверное, не хватило нам эмоций после ряда матчей с сильными соперниками.
Конечно, мы ждём большего от наших легионеров. Первое звено у нас сегодня ничего не создало, а их первоочередная задача — забивать голы», — передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 13 октября 2021
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