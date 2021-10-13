Питерс — о поражении от «Сочи»: разочаровывающая игра. Небрежно обращаемся с шайбой

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги встречи с ХК «Сочи» (4:5, бул.).



«Разочаровывающая игра. Мы создали сами себе кучу проблем в связи с таким небрежным обращением с шайбой.



В первом периоде у нас нет проблем, мы вовремя проводим смены, хорошо обращаемся с шайбой. Затем у нас начинаются проблемы именно в обращении с шайбой, плохие смены. И это проявляется именно во втором периоде. Да, нам надо было быстрее обращаться с шайбой, но этого сделать не удалось.



Слухи, что к Шумакову были серьёзные претензии? Нет, это неправда. Он был травмирован, и ему потребовалось некоторое время, чтобы набрать оптимальные кондиции и вернуться в состав. Сегодня он провёл отличную работу. Команда смотрелась хорошо в первом периоде, и он также отлично смотрелся, достаточно быстро сумел реализовать свой момент. Поэтому в принципе я им доволен. Доволен также и работой, проделанной им в овертайме. Но, ещё раз повторюсь, Сергею требовалось время, чтобы набрать кондиции после небольшого повреждения – это была единственная причина, почему он не играл раньше.



Из-за плотного графика я ждал, чтобы он набрал наиболее хорошие кондиции. Сразу же после того, как он получил повреждение, Сергей пропустил матч, но при этом тренировался с командой, и я ждал, когда он наберёт наилучшую форму. Он проводил предыгровые раскатки вместе с командой, выходил на лёд, а также провёл хорошую работу вместе с тренером по ОФП в зале. Поэтому, как только он стал полностью готов помогать команде, тогда мы его и выпустили», — цитирует Питерса пресс-служба клуба.