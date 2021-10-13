«Я просто поранил мизинец». Овечкин — о полученной травме в матче с «Филадельфией»

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ироничной форме рассказал о травме, полученной в предсезонном матче с «Филадельфией» (5:3).



«Чувствую себя достаточно хорошо. Что произошло в матче с «Филадельфией»? Я просто поранил мизинец. Это было небольшое столкновение. Ничего серьёзного не произошло. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Овечкина ESPN.



Ранее сообщалось, что 36-летний форвард принял участие в двух тренировочных занятиях клуба, занимаясь в первом звене с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном.



Напомним, матч между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 13 на 14 октября в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Начало — в 2:30 по московскому времени.