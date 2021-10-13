Форвард «Бреста» забросил лакросс-шайбу в матче чемпионата Беларуси
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В матче чемпионата Беларуси по хоккею между «Брестом» и «Гомелем» (1:2, бул.) была заброшена красивая шайба.
На 42-й минуте встречи гол в стиле лакросс оформил нападающий хозяев Александр Пухловский. Видео можно посмотреть по ссылке.
Отметим, что в настоящий момент в белорусской Экстралиге первое место занимает ХК «Металлург-Жлобин», вторые «Юность-Минск» (оба — по 25 очков), на третьем месте находится солигорский «Шахтёр», набравший 22 балла.
«Брест» расположился на 11-м месте в таблице, набрав 13 очков после 16 матчей. «Гомель» — четвёртый, имея в своём активе 20 баллов после 16 игр.
Напомним, «Гомель» является финалистом плей-офф сезона-2020/2021, в финале уступив минской «Юности» в серии со счётом 0-4.
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