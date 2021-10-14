Овечкин вышел на чистое пятое место в списке снайперов НХЛ всех времён, обойдя Дионна

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного сезона НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 3-й период, хозяева ведут с крупным счётом 5:1.
В этой игре 36-летний российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами и ассистентским дублем, благодаря чему ему удалось выйти на пятое место в списке снайперов НХЛ всех времён, обойдя Марселя Дионна. У легендарного канадца на счету была 731 заброшенная шайба, а у россиянина теперь – 732.
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Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766), а на четвёртой позиции — Бретт Халл (741).
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