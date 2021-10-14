4 очка Овечкина и 3 голевые Кузнецова принесли «Вашингтону» крупную победу над «Рейнджерс»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «столичных» дублем отметился 36-летний российский звёздный форвард Александр Овечкин, ещё по шайбе на счету Ти Джей Оши, Джастина Шульца и Хендрикса Лапьера. В составе «синерубашечников» автором единственной заброшенной шайбы стал Крис Крайдер.

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Овечкин провёл на льду 20 минут и 17 секунд и, помимо двух заброшенных шайб, он записал на свой счёт ассистентский дубль, набрав четыре (2+4) балла за результативность в этой игре при показателе полезности «+1».

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Одноклубник и соотечественник Овечкина – Евгений Кузнецов отметился ассистентским хет-триком (0+3), при коэффициенте полезности «+1» и 21.22 на льду. Защитник Дмитрий Орлов сумел заработать «+2».

Ворота «Рейнджерс» в этой игре защищал 25-летний российский голкипер Александр Георгиев, отразивший 22 броска из 27. У его партнёра по команде – Артемия Панарина нет набранных очков и «-1» при игровом времени 17.52.