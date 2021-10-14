Овечкин в 4-й раз за карьеру в НХЛ начинает сезон с несколькими голами в первом матче

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся дублем и двумя результативными передачами (2+2) в первой же игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), уже не в первый раз ударно начинает сезон. Об этом информирует Stats By STATS в «Твиттере».

Как отмечает источник, Овечкин уже в четвёртый раз за карьеру в НХЛ отмечается несколькими заброшенными шайбами в первой же игре регулярного чемпионата. Лидером по этому показателю является – Марсель Дионн (5), которого в этой встрече он обошёл в списке лучших снайперов всех времён НХЛ.

Таким образом, на счету Овечкина 732 заброшенные шайбы и 592 результативные передачи в 1198 матчах регулярного чемпионата НХЛ при коэффициенте полезности «+76».