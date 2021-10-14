Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Рейнджерс», набрав 4 очка за игру

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.

Как сообщает пресс-служба «Вашингтона» в «Твиттере», лучшим игроком матча признан 36-летний российский форвард «столичных» Александр Овечкин, который отметился дублем и оформил две результативные передачи в этой игре, обойдя легендарного канадского хоккеиста Марселя Дионна в списке лучших снайперов НХЛ всех времён.

Вторая звезда матча – 19-летний канадский форвард «Вашингтона» Хендрикс Лапьер, отметившийся первой заброшенной шайбой в НХЛ.

Замыкает тройку лучших чешский страж ворот «Кэпиталз» Витек Ванечек, отразивший 23 броска из 24 (95,8%).