«Айлендерс» и защитник Райан Пулок договорились о контракте на сумму около $ 50 млн

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» и 27-летний канадский защитник «островитян» Райан Пулок пришли к соглашению о продлении контракта на восемь лет на сумму около $ 50 млн ($ 6,25 млн за сезон). Об этом информирует североамериканский журналист TSN Даррен Дрегер в «Твиттере».

По нынешнему договору, действующему с 2020 по 2022 год, хоккеист зарабатывает по $ 5 млн за сезон (общая сумма контракта — $ 10 млн).

На счету Пулока в НХЛ 290 матчей, в которых ему удалось набрать 125 (33+92) очков при показателе полезности «+42» и 63 минутах штрафного времени. Он выступает за «островитян» с 2015 года и был выбран клубом на драфте НХЛ – 2013 в первом раунде под 15-м номером.

Напомним, в первой игре сезона «Нью-Йорк Айлендерс» сыграет на выезде с «Каролиной Харрикейнз». Встреча пройдёт в ночь на пятницу, 15 октября. Начало – 2:00 мск.