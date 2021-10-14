«Айлендерс» и защитник Райан Пулок договорились о контракте на сумму около $ 50 млн

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» и 27-летний канадский защитник «островитян» Райан Пулок пришли к соглашению о продлении контракта на восемь лет на сумму около $ 50 млн ($ 6,25 млн за сезон). Об этом информирует североамериканский журналист TSN Даррен Дрегер в «Твиттере».
По нынешнему договору, действующему с 2020 по 2022 год, хоккеист зарабатывает по $ 5 млн за сезон (общая сумма контракта — $ 10 млн).
На счету Пулока в НХЛ 290 матчей, в которых ему удалось набрать 125 (33+92) очков при показателе полезности «+42» и 63 минутах штрафного времени. Он выступает за «островитян» с 2015 года и был выбран клубом на драфте НХЛ – 2013 в первом раунде под 15-м номером.
Напомним, в первой игре сезона «Нью-Йорк Айлендерс» сыграет на выезде с «Каролиной Харрикейнз». Встреча пройдёт в ночь на пятницу, 15 октября. Начало – 2:00 мск.
- 14 октября 2021
-
06:27
-
06:19
-
06:14
-
06:00
-
06:00
-
05:53
-
05:43
-
05:35
-
05:31
-
05:12
-
05:05
-
04:56
-
04:53
-
04:29
-
03:05
-
00:05
-
00:00
- 13 октября 2021
-
23:52
-
23:39
-
23:31
-
23:13
-
23:01
-
22:58
-
22:51
-
22:48
-
22:43
-
22:40
-
22:36
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
22:13